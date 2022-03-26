В сети опубликовали щемящие фото киевского метро. На фотографиях можно увидеть быт людей во время войны.

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Уже более месяца подземные станции метро Киева круглосуточно работают в режиме укрытия. Днем метро продолжает перевозить пассажиров, но работает в ограниченном режиме.

Поэтому по большей части оно пустует. На станциях находятся скрывающиеся. Они готовят себе постель и стараются заниматься хобби или привычными делами: кто-то поет, а кто-то читает.

Жизнь киевского метро / Фото КГГА

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