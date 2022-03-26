У мережі опублікували щемливі фото київського метро. На світлинах можна побачити побут людей у час війни.

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Уже понад місяць підземні станції метро Києва цілодобово працюють у режимі укриття. Удень метро продовжує перевозити пасажирів, але працює в обмеженому режимі.

Тому здебільшого воно пустує. На станціях перебувають ті, хто переховується. Вони готують собі "ліжко" та стараються займатися хобі чи звичними справами: хтось співає, а хтось читає.

Життя київського метро / Фото КМДА

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