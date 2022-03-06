Киев и Чернигов – воздушная тревога: немедленно следует пройти в укрытие

В Киеве объявлена воздушная тревога! Информация по состоянию на 23.50 6 марта. КГГА призывает всех горожан срочно уйти в укрытие гражданской защиты! Такая же ситуация – в Чернигове!

В этой ситуации следует не паниковать и выполнять все инструкции. Также нужно помочь родным и соседям добраться до укрытия.

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