Киев – воздушная тревога: все немедленно в укрытие

В столице Украины снова раздаются сирены. Жителям Киева нужно быстро добраться до укрытия.

В Киеве объявили воздушную тревогу. В этой ситуации важно не паниковать, а выполнять все необходимые инструкции.

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В Киеве воздушная тревога

О тревоге сообщили 5 марта в 17:51. Киевская городская государственная администрация призвала жителей столицы срочно укрыться в укрытиях.

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