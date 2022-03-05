Киев – воздушная тревога: все немедленно в укрытие

5 марта 2022 , 17:57
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Источник:

КГГА

В столице Украины снова раздаются сирены. Жителям Киева нужно быстро добраться до укрытия.

В Киеве объявили воздушную тревогу. В этой ситуации важно не паниковать, а выполнять все необходимые инструкции.

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В Киеве воздушная тревога

О тревоге сообщили 5 марта в 17:51. Киевская городская государственная администрация призвала жителей столицы срочно укрыться в укрытиях.

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Автор: Віта Свірневська