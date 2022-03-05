Киев – воздушная тревога: все немедленно в укрытие
5 марта 2022 , 17:57Читати новину українською
Источник:КГГА
В столице Украины снова раздаются сирены. Жителям Киева нужно быстро добраться до укрытия.
В Киеве объявили воздушную тревогу. В этой ситуации важно не паниковать, а выполнять все необходимые инструкции.
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В Киеве воздушная тревога
О тревоге сообщили 5 марта в 17:51. Киевская городская государственная администрация призвала жителей столицы срочно укрыться в укрытиях.
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