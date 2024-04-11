Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета. Подробнее – в материале.

К теме Киев был и остается целью для Путина, – Кличко в интервью немецкому изданию Bild

Сегодня Киевсовет должен выделить еще более 1,5 миллиарда гривен на помощь нашим военным. Из них 995 миллиона по программе "Защитник Киева", 30 миллионов – субвенция Министерству обороны Украины, почти 80 миллионов – на обустройство фортификационных сооружений и почти 460 миллионов – на социальные выплаты для защитников и защитниц по городской целевой программе "Турбота",

– сообщил Виталий. Кличко.

Он напомнил, что на одном из минувших заседаний финансирование потребностей сил безопасности и обороны уже было увеличено до более 5 миллиардов гривен.

Теперь увеличиваем еще. То есть суммарно Киев выделил более 6,5 миллиарда за период этого года. И мы, как я и говорил, продолжаем искать возможности, чтобы и дальше увеличивать финансирование потребностей военных и ветеранов,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил на потребности ВСУ почти 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе взятые