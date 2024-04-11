Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради. Детальніше – у матеріалі.

До теми Київ був і залишається метою для Путіна, – Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild

Сьогодні Київрада має виділити ще понад 1,5 мільярда гривень на допомогу нашим військовим. Із них 995 мільйони за програмою "Захисник Києва", 30 мільйонів – субвенція Міністерству оборони України, майже 80 мільйонів – на облаштування фортифікаційних споруд і майже 460 мільйонів – на соціальні виплати для захисників та захисниць за міською цільовою програмою "Турбота",

– повідомив Віталій Кличко.

Він нагадав, що на одному з минулих засідань фінансування потреб сил безпеки та оборони вже було збільшено до понад 5 мільярдів гривень.

Тепер збільшуємо ще. Тобто сумарно Київ виділив понад 6,5 мільярдів за період цього року. І ми, як я і говорив, продовжуємо шукати можливості, аби й надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів,

– наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на потреби ЗСУ майже 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.