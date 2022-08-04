Сообщение о том, что Киев проводит военные учения и запускает ракеты в сторону Тайваня, сопровождалось видео. В принципе примерно так пропагандисты и работают с доверчивой аудиторией.

К теме медведев собрался освобождать Украину: приспешник путина написал сообщение о возрождении СССР

Анекдот дня: Киев оказывает психологическое давление на Тайвань

Сколько продержался пост и сколько людей могли его просмотреть, неизвестно. В целом пропагандистский канал написал следующее:

"В эти минуты Киев проводит ракетную стрельбу в рамках учений вокруг Тайваня. Часть ракет должна пролететь над островом, что Тайбэй уже раскритиковал как беспрецедентное психологическое давление на граждан частично признанного государства".



Курьезная опечатка росСМИ/ Скриншот из пропагандистского телеграм-канала

Логично предположить, что вместо слова Китай пропагандисты случайно написали Киев. Однако интересно, что, исправив сообщение, они исправили "Киев" на "Пекин".

Справка. 4 августа Китай запустил 11 баллистических ракет в воду вблизи Тайваня.

А в беларуси рассказывают, что Польша оккупировала Украину

Пока Киев якобы обстрелял Тайвань, хоть и недолго, на белорусских телеканалах рассказывают, что рядом с украинскими ценниками во Львовской и Тернопольской областях уже стоят ценники в злотых, а поляков уже приобщили к управлению страной. Такой вывод белорусские пропагандисты сделали из визита Анджея Дуды в Украину.

К теме – российские войска атаковали Одесчину из Крыма: смотрите видео