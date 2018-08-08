"Киев был столицей России": в Украину запретили ввозить две российские книги

В Украину запретили массово ввозить две пропагандистские книги, а именно учебник по английскому языку и художественную сборку российских издательств "Арий" и ООО "Якабу Трейд".

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

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"В учебнике Гацкевича "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги", который намерено завести в Украину ООО "Издательство "Арий", в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицируются другие исторические факты. Эксперты считают эти "исторические ошибки" проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в книге "Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем" издательства ООО "Якабу Трейд" имеются признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур.