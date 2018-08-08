"Київ був столицею Росії": в Україну заборонили ввозити дві російські книги

В Україну заборонили масово ввозити дві пропагандистські книги, а саме підручник з англійської мови та художню збірку російських видавництв "Арій" та ТОВ "Якабу Трейд".

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

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"У підручнику Гацкевича "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги", який мало намір завести в Україну ТОВ "Видавництво "Арій", у текстах для перекладу з англійської стверджується, що Київ був столицею Росії, а також фальсифікуються інші історичні факти. Експерти вважають, що ці "історичні помилки" є проявом пропагандистських маніпулятивних технологій держави-агресора", – йдеться у повідомлені.

Як зазначається, у книзі "Шпионки. 12 женщин, рискнувши всем" видавництва ТОВ "Якабу Трейд" є ознаки пропаганди держави-агресора, зокрема, її силових структур.