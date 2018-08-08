Прохасько вказав нардепів, з якими ніколи б не погодився випити

Український письменник Тарас Прохасько ніколи б не погодився випити зі справжніми "биками".

Про це він розповів в інтерв’ю УП.

Як приклад, Прохасько навів братів Дубневичів. Він зазначив, що вони попросту йому не цікаві.

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"Обмежені, тупі простаки, для яких, крім якихось власних інтересів і християнських традицій, нічого не існує. Але з багатьма, кого я вважаю негідником, я би погодився випити – щоб поговорити. Але лише якщо він складний, цікавий негідник", – додав письменник.

Також Прохасько відзначив, що не відмовився б випити з президентом Петром Порошенком.

Тому що я людина, яку попри усі пережиті злети і падіння, багато чого в житті цікавить. Мені було б цікаво поговорити з Порошенком. Бо я знаю про нього багато речей від людей, які з ним перетиналися. При тому власних спостережень,

– розповів митець.

Хто такий Тарас ПрохаськоСучасний український письменник, журналіст, один із представників станіславського феномену. Брат перекладача Юрія Прохаська, племінник письменниці Ірини Вільде. Автор книг "FM Галичина", "НепрОсті", "Лексикон таємних знань", "БотакЄ", "Одної і тої самої" та низки інших.