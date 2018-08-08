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Прохасько указал нардепов, с которыми никогда бы не согласился выпить

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Тарас Прохасько
Тарас Прохасько / УП

Украинский писатель Тарас Прохасько никогда бы не согласился выпить с настоящими "быками".

Об этом он рассказал в интервью УП.

В качестве примера, Прохасько привел братьев Дубневич. Он отметил, что они попросту ему не интересны.

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"Ограниченные, тупые простаки, для которых, кроме каких-то собственных интересов и христианских традиций, ничего не существует. Но со многими, кого я считаю негодяем, я бы согласился выпить – чтобы поговорить. Но только если он сложный, интересный негодяй", – добавил писатель.

Также Прохасько отметил, что не отказался бы выпить с президентом Петром Порошенко.

Потому что я человек, которого несмотря на все пережитые взлеты и падения, многое в жизни интересует. Мне было бы интересно поговорить с Порошенко. Я знаю о нем многое от людей, которые с ним пересекались. При этом из собственных наблюдений, 
– рассказал он.

Кто такой Тарас ПрохаськоСовременный украинский писатель, журналист, один из представителей станиславского феномена. Брат переводчика Юрия Прохасько, племянник писательницы Ирины Вильде. Автор книг "FM Галичина", "НепрОсті", "Лексикон таємних знань", "БотакЄ", "Одної і тої самої" и ряда других.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Литература
Источник: 24 Канал
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