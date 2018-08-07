Верховная Рада является адекватным отображением душевного состояния народа – писатель Прохасько

Гражданам Украины на сегодня не стоит предоставлять больше прав, например, чтобы они могли писать законы и предлагать их Верховной Раде. Все из-за "угрожающего психического состояния украинского народа".

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал украинский писатель Тарас Прохасько.

Так, журналист спросил у писателя следующее: "Сейчас некоторые кандидаты в президенты предлагают увеличить влияние граждан на принятие решений власти. Условно говоря, хотят дать больше прав, чтобы украинцы могли писать законы, предлагать их ВР. Целесообразно ли сейчас людям давать больше полномочий?" На это Прохасько ответил: "Нет, в этом смысле точно нет".

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"Потому что психическое состояние украинского народа настолько в угрожающем состоянии, что с этого будет просто нонсенс. Это будет театр абсурда. Если сказать, во что я верю, во что бы я верил, то я бы хотел власть экспертов", – пояснил писатель.

Я вижу, что все делается так неграмотно. При том Верховная Рада, на которую так сетует украинский народ, в действительности является полностью адекватным отображением душевного состояния народа. В наших условиях любой парламент не может выскочить над уровнем избирателей. И это есть плохо,

– добавил Прохасько.

Он также отметил, что Украине "нужны проводники. Это не может быть диктатор, однозначно".

"Но хорошо бы было, это мое идеалистическое представление, чтобы специалисты, технократы имели какое-то влияние. Чтобы не было такой ситуации, когда какая-то служба охраны памятников истории и архитектуры не имеет никакого влияния на градостроительную политику в любом городе Украины. Когда есть специалисты, которые говорят, что так нельзя делать", – отметил писатель.

Кто такой Тарас Прохасько?Современный украинский писатель, журналист, один из представителей станиславского феномена. Брат переводчика Юрия Прохасько, племянник писательницы Ирины Вильде. Автор книг "FM Галичина", "НепрОсті", "Лексикон таємних знань", "БотакЄ", "Одної і тої самої" и ряда других.