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Верховна Рада є адекватним відобразником душевного стану народу, – письменник Прохасько

53 Читать новость на русском
Тарас Прохасько
Тарас Прохасько / Versii.if.ua

Громадянам України на сьогодні не варто надавати більше прав, щоб, наприклад, вони могли писати закони та пропонувати їх Верховній Раді. Усе через "загрозливий психічний стан українського народу".

Таку думку в інтерв’ю "Українській правді" висловив український письменник Тарас Прохасько.

Так, журналіст запитав у письменника наступне: "Зараз деякі кандидати в президенти пропонують збільшити вплив громадян на прийняття рішень влади. Умовно кажучи, хочуть надати більше прав, щоб українці могли писати закони, пропонувати їх ВР. Чи доцільно зараз людям давати більше повноважень?" На це Прохасько відповів: "Ні, в цьому сенсі точно ні".

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"Тому що психічний стан українського народу є настільки в загрозливому стані, що з цього буде просто нонсенс. Це буде театр абсурду. Якщо сказати, в що я вірю, в що би я вірив, то я би хотів владу експертів", – пояснив письменник.

Я бачу, що все робиться так неграмотно. При тому Верховна Рада, на яку так нарікає український народ, є насправді цілковито адекватним відобразником душевного стану народу. В наших умовах будь-який парламент не може вискочити над рівнем виборців. І це є погано,
– додав Прохасько.

Він також зазначив, що Україні "потрібні провідники. Це не може бути диктатор, однозначно".

"Але добре би було, це моє ідеалістичне уявлення, щоб фахівці, технократи мали якийсь вплив. Щоб не було такої ситуації, коли якась служба охорони пам'ятників історії та архітектури не має ніякого впливу на містобудівельну політику в будь-якому місті України. Коли є фахівці, які кажуть, що так не можна робити", – зазначив письменник.

Хто такий Тарас Прохасько? Сучасний український письменник, журналіст, один із представників станіславського феномену. Брат перекладача Юрія Прохаська, племінник письменниці Ірини Вільде. Автор книг "FM Галичина", "НепрОсті", "Лексикон таємних знань", "БотакЄ", "Одної і тої самої" та низки інших.

Теги: Новини України Новини культури Новини політики Література Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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