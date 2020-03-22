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      Киев и ряд областей Украины засыпало снегом – фото, видео

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      В ночь на 22 марта в Украине резко похолодало, а в некоторых регионах даже выпал снег. И хотя несколько дней до этого украинцев за окном радовала настоящая теплая весна, пришло время смириться с холодными реалиями – в ближайшие ночи синоптики обещают крепенькие морозы.

      Так, вранці 22 березня сніг за вікном помітили жителі Києва. У деяких районах столиці він політував та танув ще у повітрі, а десь добряче позасипав двори.

      Актуально: Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода

      Київ засипало снігом / фото Єлизавети Герасимюк та Анни Брикової (24 канал) 

      Відео негоди у столиці на своїй фейсбук-сторінці поширила й українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Сніг у Києві 22 березня: відео

      Чернігів теж не оминула хурделиця. Тут снігу випало ще більше, аніж у столиці. Світлинами заметів у соціальних мережах діляться місцеві жителі.

      Засніжений Чернігів / Фото з соцмереж

      Втім, чи не найбільше засніжило у Карпатах. У горах на Закарпатті – і досі справжня, сніжна зима, а на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря у ніч на 22 березня сягнула -13 градусів.

      Так, "Укравтодор" повідомив, що станом на 6 ранку опади у вигляді невеликого снігу фіксувалися в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській областях, а сніг з дощем в Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.


      Сніг у Сколе, що на Львівщині / Фото 24 каналу


      Сніг у Сколе на Львівщині / Фото 24 каналу

      Сніг у Чернівцях:


      Сніг на Прикарпатті / Фото Mi100.info


      Сніг в Івано-Франківській області / Фото Mi100.info

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Непогода в Украине Погода Новости Ивано-Франковска Новости Черновцов Новости Чернигова Карпаты Новости Киева Киев замело снегом Снег в Украине Новости Украины
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