Киев осудил немецких ультраправых политиков, которые посетили оккупированный Донбасс

МИД осуждает визит представителей партии "Альтернатива для Германии" и подчеркивает, что это не первый визит этих политиков на оккупированные территории.

В МИД заявляют, этот визит – это неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и пренебрежение национальным законодательством Украины. В министерстве отмечают, что это сознательное нарушение политиками международного права в пользу российской идеологии.

Речь идет о немецких политиках Линдеманне, Гретцингере и Дзодзе, которые встречались с луганскими боевиками.

Читайте также: В оккупированный Луганск приехали немецкие ультраправые: раньше они принимали Медведчука в Берлине

Ранее об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Джулиан Репке.

?

Die #AfD bricht mal wieder ukrainisches Recht und befindet sich illegal in der Möchtegern-„Volksrepublik Lugansk“ in der russisch besetzten Ostukraine.

Mit dabei:

️MdL Gunnar Lindemann

️Prof. Dr. „Multikulti ist Selbstaufgabe“ Henning Zoz

️„Unternehmer“ Richard Gretzinger pic.twitter.com/8FEBBj8KIP — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2020

Напоминаем, что ранее эти политики уже посещали оккупированные территории Украины: они посетили аннексированный Крым и были "наблюдателями" на "выборах" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР" осенью 2018 года.