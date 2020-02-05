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      Киев осудил немецких ультраправых политиков, которые посетили оккупированный Донбасс

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      Немецкие политики незаконно посетили Донбасс / Julian Roepcke: Twitter

      МИД осуждает визит представителей партии "Альтернатива для Германии" и подчеркивает, что это не первый визит этих политиков на оккупированные территории.

      В МИД заявляют, этот визит – это неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и пренебрежение национальным законодательством Украины. В министерстве отмечают, что это сознательное нарушение политиками международного права в пользу российской идеологии.

      Речь идет о немецких политиках Линдеманне, Гретцингере и Дзодзе, которые встречались с луганскими боевиками.

      Читайте также: В оккупированный Луганск приехали немецкие ультраправые: раньше они принимали Медведчука в Берлине

      Ранее об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Джулиан Репке.

      Напоминаем, что ранее эти политики уже посещали оккупированные территории Украины: они посетили аннексированный Крым и были "наблюдателями" на "выборах" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР" осенью 2018 года.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Донецка МИД Украины Оккупированные территории Новости Луганска
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