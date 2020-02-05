Київ засудив німецьких ультраправих політиків, які відвідали окупований Донбас
МЗС засуджує візит представників партії "Альтернатива для Німеччини" та наголошує, що це не перший візит цих політиків на окуповані території.
У МЗС заявляють, цей візит – це неповага до суверенітету і територіальної цілісності України та нехтування національним законодавством України. У міністерстві наголошують, що це свідоме порушення політиками міжнародного права на користь російської ідеології.
Йдеться про німецьких політиків Ліндеманна, Гретцінгера і Цоца, які зустрічалися з луганськими бойовиками.
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Раніше про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Джуліан Рьопке.
Нагадуємо, що раніше ці політики вже відвідували окуповані території України: вони відвідали анексований Крим та були "спостерігачами" на "виборах" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР" восени 2018 року.