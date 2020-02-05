Київ засудив німецьких ультраправих політиків, які відвідали окупований Донбас

МЗС засуджує візит представників партії "Альтернатива для Німеччини" та наголошує, що це не перший візит цих політиків на окуповані території.

У МЗС заявляють, цей візит – це неповага до суверенітету і територіальної цілісності України та нехтування національним законодавством України. У міністерстві наголошують, що це свідоме порушення політиками міжнародного права на користь російської ідеології.

Йдеться про німецьких політиків Ліндеманна, Гретцінгера і Цоца, які зустрічалися з луганськими бойовиками.

Читайте також: До окупованого Луганська приїхали німецькі ультраправі: раніше вони приймали Медведчука в Берліні

Раніше про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Джуліан Рьопке.

?

Die #AfD bricht mal wieder ukrainisches Recht und befindet sich illegal in der Möchtegern-„Volksrepublik Lugansk“ in der russisch besetzten Ostukraine.

Mit dabei:

️MdL Gunnar Lindemann

️Prof. Dr. „Multikulti ist Selbstaufgabe“ Henning Zoz

️„Unternehmer“ Richard Gretzinger pic.twitter.com/8FEBBj8KIP — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2020

Нагадуємо, що раніше ці політики вже відвідували окуповані території України: вони відвідали анексований Крим та були "спостерігачами" на "виборах" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР" восени 2018 року.