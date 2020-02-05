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      Київ засудив німецьких ультраправих політиків, які відвідали окупований Донбас

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      Німецькі політики незаконно відвідали Донбас / Julian Roepcke: Twitter

      МЗС засуджує візит представників партії "Альтернатива для Німеччини" та наголошує, що це не перший візит цих політиків на окуповані території.

      У МЗС заявляють, цей візит – це неповага до суверенітету і територіальної цілісності України та нехтування національним законодавством України. У міністерстві наголошують, що це свідоме порушення політиками  міжнародного права на користь російської ідеології.

      Йдеться про німецьких політиків Ліндеманна, Гретцінгера і Цоца, які зустрічалися з луганськими бойовиками.

      Читайте також: До окупованого Луганська приїхали німецькі ультраправі: раніше вони приймали Медведчука в Берліні

      Раніше про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Джуліан Рьопке.

      Нагадуємо, що раніше ці політики вже відвідували окуповані території України: вони відвідали анексований Крим та були  "спостерігачами" на "виборах" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР" восени 2018 року.

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Новини Донецька Новини Луганська МЗС України
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