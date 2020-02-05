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      Політичні друзі Медведчука з Німеччини завітали до бойовиків у Луганську

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      До окупованого Луганська приїхали німецькі ультраправі: раніше вони приймали Медведчука в Берліні / DPA

      До окупованого Луганська завітала делегація з ФРН, що представляє правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (Afd). У межах свого візиту політики, зокрема, взяли участь у одному з пропагандистських заходів бойовиків "ЛНР".

      Про візит німецький ультраправих у своєму твіттері повідомив у своєму твіттері журналіст Bild Джуліан Рьопке. За його словами, у зустрічі з окупантами взяли участь: 

      • член Ландтагу Берліна від "Альтернативи для Німеччини" Гуннар Ліндеманн;
      • член правління регіонального відділення AfD Ріхард Гретцінгер.

      "Українська правда" пише, що німецькі ультраправі вже віддували підконтрольну бойовикам територію. Зокрема, восени 2018 року Ліндеманн і Гретцінгер були "спостерігачами" на "виборах" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР". Також вони відвідували окупований Росією Крим.

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      Крім того, за даними ресурсу, 29 січня народний депутат від ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук представив цим правим популістам у Берліні свою ініціативу "миру на Донбасі".

      Зауважимо, що "Альтернатива для Німеччини" активно виступає за зняття санкцій з Росії та чимало її представників вважають анексію Криму Росією "легітимною".

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Луганська Проросійські бойовики
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