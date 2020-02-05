Політичні друзі Медведчука з Німеччини завітали до бойовиків у Луганську

До окупованого Луганська завітала делегація з ФРН, що представляє правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (Afd). У межах свого візиту політики, зокрема, взяли участь у одному з пропагандистських заходів бойовиків "ЛНР".

Про візит німецький ультраправих у своєму твіттері повідомив у своєму твіттері журналіст Bild Джуліан Рьопке. За його словами, у зустрічі з окупантами взяли участь:

член Ландтагу Берліна від "Альтернативи для Німеччини" Гуннар Ліндеманн;

член правління регіонального відділення AfD Ріхард Гретцінгер.

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Die #AfD bricht mal wieder ukrainisches Recht und befindet sich illegal in der Möchtegern-„Volksrepublik Lugansk“ in der russisch besetzten Ostukraine.

Mit dabei:

️MdL Gunnar Lindemann

️Prof. Dr. „Multikulti ist Selbstaufgabe“ Henning Zoz

️„Unternehmer“ Richard Gretzinger pic.twitter.com/8FEBBj8KIP — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2020

"Українська правда" пише, що німецькі ультраправі вже віддували підконтрольну бойовикам територію. Зокрема, восени 2018 року Ліндеманн і Гретцінгер були "спостерігачами" на "виборах" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР". Також вони відвідували окупований Росією Крим.

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Крім того, за даними ресурсу, 29 січня народний депутат від ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук представив цим правим популістам у Берліні свою ініціативу "миру на Донбасі".

Зауважимо, що "Альтернатива для Німеччини" активно виступає за зняття санкцій з Росії та чимало її представників вважають анексію Криму Росією "легітимною".