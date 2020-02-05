Политические друзья Медведчука из Германии посетили боевиков в Луганске

Оккупированный Луганск посетила делегация из ФРГ, представляющая правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (AfD). В рамках своего визита политики, в частности, приняли участие в одном из пропагандистских мероприятий боевиков "ЛНР".

О визите немецких ультраправых в своем твиттере сообщил журналист Bild Джулиан Рёпке. По его словам, во встрече с оккупантами приняли участие:

член Ландтага Берлина от "Альтернативы для Германии" Гуннар Линдеманн;

член правления регионального отделения AfD Рихард Грецингер.

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Die #AfD bricht mal wieder ukrainisches Recht und befindet sich illegal in der Möchtegern-„Volksrepublik Lugansk“ in der russisch besetzten Ostukraine.

Mit dabei:

️MdL Gunnar Lindemann

️Prof. Dr. „Multikulti ist Selbstaufgabe“ Henning Zoz

️„Unternehmer“ Richard Gretzinger pic.twitter.com/8FEBBj8KIP — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2020

"Украинская правда" пишет, что немецкие ультраправые уже посещали подконтрольную боевикам территорию. В частности, осенью 2018 года Линдеманн и Грецингер были "наблюдателями" на "выборах" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР". Также они посещали оккупированный Россией Крым.

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Кроме того, по данным ресурса, 29 января народный депутат от ОПЗЖ и кум Путина, Виктор Медведчук, представил этим правым популистам в Берлине свою инициативу "мира на Донбассе".

Заметим, что "Альтернатива для Германии" активно выступает за снятие санкций с России и немало ее представителей считают аннексию Крыма Россией "легитимной".