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      Политические друзья Медведчука из Германии посетили боевиков в Луганске

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      В оккупированный Луганск приехали немецкие ультраправые: раньше они принимали Медведчука в Берлине / DPA

      Оккупированный Луганск посетила делегация из ФРГ, представляющая правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (AfD). В рамках своего визита политики, в частности, приняли участие в одном из пропагандистских мероприятий боевиков "ЛНР".

      О визите немецких ультраправых в своем твиттере сообщил журналист Bild Джулиан Рёпке. По его словам, во встрече с оккупантами приняли участие:

      • член Ландтага Берлина от "Альтернативы для Германии" Гуннар Линдеманн;
      • член правления регионального отделения AfD Рихард Грецингер.

      "Украинская правда" пишет, что немецкие ультраправые уже посещали подконтрольную боевикам территорию. В частности, осенью 2018 года Линдеманн и Грецингер были "наблюдателями" на "выборах" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР". Также они посещали оккупированный Россией Крым.

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      Кроме того, по данным ресурса, 29 января народный депутат от ОПЗЖ и кум Путина, Виктор Медведчук, представил этим правым популистам в Берлине свою инициативу "мира на Донбассе".

      Заметим, что "Альтернатива для Германии" активно выступает за снятие санкций с России и немало ее представителей считают аннексию Крыма Россией "легитимной".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Новости Луганска Новости политики
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