В Чехии заявили, что никогда не признают Крым российским

В Праге начал работу первый Украинско-чешский форум. В рамках события политики обсудили незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что "Чешская Республика никогда не признавала и не признает аннексию Крыма", сообщает "Укринформ".

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О Крыме мы не забываем. Тема не исчезает. Чешская Республика никогда не признавала и не признает аннексию Крыма. Это является составной частью нашей твердой позиции в ЕС,

– подчеркнул политик.

Чешский министр заверил, что крымский вопрос не "ушел" с повестки дня международной политики. Петршичек также подчеркнул, что санкции в отношении России могут быть отменены лишь при условии, что она изменит свое поведение.

Справка. Канада, ЕС и США ввели санкции против граждан России за организацию и проведение так называемых местных выборов в оккупированном Крыму. Больше – здесь.

Что известно об украинско-чешском форуме?

Форум начал свою работу в Праге 4 февраля. Он должен стать платформой для обсуждения целого ряда вопросов, в частности относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО, обменов между гражданскими обществами и научных обменов. Следующее заседание форума состоится в Украине в следующем году.

Аннексия Крыма, позиция Украины, России и мира: кратко

В начале 2014 года после бегства президента Украины Виктора Януковича Россия воспользовалась слабостью украинской власти и незаконно аннексировала украинский Крым. Сами россияне сначала отрицали свою причастность к оккупации украинской территории, а потом назвали ее "возвращением Крыма".

В то же время Украина уже шесть лет на различных площадках подчеркивает, что аннексия полуострова была незаконной, а русские должны убраться с полуострова. Весь цивилизованный мир в этом вопросе поддерживает позицию Украины и вводит против России санкции.

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