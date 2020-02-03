Путин пригласил Эрдогана в Крым увидеть "реальное положение дел"

Хозяин Кремля Владимир Путин пригласил президента Турции Реджепа Эрдогана посетить оккупированный Крым, чтобы убедиться в "безосновательности любых опасений относительно крымских татар".

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин неоднократно разъяснял "реальное положение дел" Эрдогану по этому вопросу, сообщает УНИАН.

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Президент Эрдоган имеет действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника,

– сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле не согласны с формулировками турецких партнеров, которые "используют в этом контексте".

Заметим, что президент Турции Реджеп Эрдоган публично осудил аннексию Россией Крыма накануне официального визита в Украину.

Важно! После аннексии силовики РФ часто незаконно проводят обыски у активистов, в частности крымских татар. Лишь в 2019 году оккупанты провели 157 незаконных задержаний и 335 арестов в оккупированном Крыму.

Аннексия Крыма, позиция Украины, России и мира: коротко

В начале 2014 года после побега президента Украины Виктора Януковича Россия воспользовалась слабостью украинской власти и незаконно аннексировала украинский Крым. Сами россияне сначала отрицали свою причастность к оккупации украинской территории, а потом назвали ее "возвращением Крыма".

В то же время Украина уже шесть лет на различных площадках отмечает, что аннексия полуострова была незаконной, а россияне должны убраться с полуострова. Весь цивилизованный мир в этом вопросе поддерживает позицию Украины и вводит против России санкции.

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