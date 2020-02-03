Путін запросив Ердогана в Крим побачити "реальний стан справ"

Господар Кремля Володимир Путін запросив президента Туреччини Реджепа Ердогана відвідати окупований Криму, щоб переконатися в "безпідставності будь-яких побоювань щодо кримських татар".

Прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що Путін неодноразово роз'яснював "реальний стан справ" Ердогану щодо цього питання, повідомляє УНІАН.

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Президент Ердоган має чинне запрошення президента Путіна відвідати Крим і побачити все, що називається, з першоджерела,

– сказав Пєсков.

Він наголосив, що у Кремлі не згодні з формулюваннями турецьких партнерів, які "використовують у цьому контексті".

Зауважимо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган публічно засудив анексію Росією Криму напередодні офіційного візиту в Україну.

Важливо! Після анексії силовики РФ часто незаконно проводять обшуки в активістів, зокрема кримських татар. Лише у 2019 році окупанти провели 157 незаконних затримань і 335 арештів в окупованому Криму.

Анексія Криму, позиція України, Росії та світу: коротко

На початку 2014 року після втечі президента України Віктора Януковича Росія скористалася слабкістю української влади та незаконно анексувала український Крим. Самі росіяни спершу заперечували свою причетність до окупації української території, а потім назвали її "поверненням Криму".

Водночас Україна вже шість років на різноманітних майданчиках наголошує на тому, що анексія півострова була незаконною, а росіяни мають забратися з півострова. Увесь цивілізований світ у цьому питанні підтримує позицію України та вводить проти Росії санкції.

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