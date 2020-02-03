"Слава Україні": Ердоган яскраво привітав українських військових у Києві – відео

У понеділок, 3 лютого, Президент України Володимир Зеленський зустрів президента Туреччини Реджепа Ердогана у Києві перед Маріїнським палацом. Лідери держав пройшлися разом перед почесною вартою, а Ердоган голосно сказав до них "Слава Україні!". Ті відповіли – "Героям Слава!".

Офіційна частина зустрічі з Володимиром Зеленським розпочалась об 11 ранку. Після офіційної церемонії, президенти проведуть зустріч віч-на-віч, а потім і за участі ключових міністрів. Самі міністри також матимуть двосторонні зустрічі між собою. О 16 годині лідери держав візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі.

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Дивіться відео привітання Реджепа Ердогана із почесною вартою:

Що відомо про візит Ердогана в Україну

Після засідання за участі міністрів буде підписано спільну заяву президентів. Там підіб'ють підсумки попереднього року і визначать основні завдання на поточний рік.

Посол України у Туреччині Андрій Сибіга наголосив, що візит Реджепа Ердогана до Києва є дуже важливим для міждержавних відносин України і Туреччини. Зокрема, за підбором питань, які обговорюватимуться.

Український дипломат, зокрема, висловив сподівання, що буде підписано низку документів, що стосуватимуться сфери міграційного співробітництва. За його словами, це зменшить кількість бюрократичних процедур при подорожах громадян.

Також Україна очікує підписання угоди про взаємне визнання водійських прав, що стане практичним кроком, спрямованим на посилення захисту прав громадян обох країн. Сторони підпишуть документ про співробітництво між службами з надзвичайних ситуацій. Він, наприклад, повинен сприяти взаємодії на випадок трагедій і надзвичайних подій.

Також заплановано, що буде підписано угоду, за якою Туреччина надасть близько 50 мільйонів доларів на потреби української армії, зокрема на закупівлі озброєння. Загалом на різних етапах реалізації є близько 50 спільних проєктів у сфері військово-технічного співробітництва.