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      У Чехії заявили, що ніколи не визнають Крим російським

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      У Празі розпочав роботу перший Українсько-чеський форум / ukrinform.ua

      У Празі розпочав роботу перший Українсько-чеський форум. У рамках події політики обговорили незаконну анексію Криму Російською Федерацією.

      Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив, що "Чеська Республіка ніколи не визнавала і не визнає анексію Криму", повідомляє "Укрінформ".

      До речі: Путін запросив Ердогана в Крим побачити "реальний стан справ"

      Про Крим ми не забуваємо. Тема не зникає. Чеська Республіка ніколи не визнавала і не визнає анексію Криму. Це є складовою частиною нашої твердої позиції в ЄС,
      – наголосив політик.

      Чеський міністр запевнив, що кримське питання не "пішло" з порядку денного міжнародної політики. Петршічек також підкреслив, що санкції відносно Росії можуть бути скасовані лише за умови, що вона змінить свою поведінку.

      Довідка. Канада, ЄС та США ввели санкції проти громадян Росії за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Більше – тут.

      Що відомо про Українсько-чеський форум? Форум розпочав свою роботу у Празі 4 лютого. Він має стати платформою для обговорення цілої низки питань, зокрема щодо інтеграції України в ЄС і НАТО, обмінів між громадянськими суспільствами та наукових обмінів. Наступне засідання форуму проведуть в Україні наступного року.

      Анексія Криму, позиція України, Росії та світу: коротко

      На початку 2014 року після втечі президента України Віктора Януковича Росія скористалася слабкістю української влади та незаконно анексувала український Крим. Самі росіяни спершу заперечували свою причетність до окупації української території, а потім назвали її "поверненням Криму".

      Водночас Україна вже шість років на різноманітних майданчиках наголошує на тому, що анексія півострова була незаконною, а росіяни мають забратися з півострова. Увесь цивілізований світ у цьому питанні підтримує позицію України та вводить проти Росії санкції.

      Зверніть увагу: Перед зустріччю із Зеленським Ердоган публічно засудив анексію Криму: відео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Санкції Новини Росії Україна – Росія Вадим Пристайко Анексія Криму Новини Криму Чехія Новини політики
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