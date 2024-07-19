В Киевской городской государственной администрации отметили, что этот ремонт продлится до 26 августа. После этого фуникулер снова запустят.

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Фуникулер в Киеве не будет работать до 26 августа

В КГГА отметили, что специалисты в фуникулере отремонтируют машинную, компрессорный и тиристорный зал, проведут сокращение троса, а также специалисты обследуют контактную сеть и шпалы и частично их заменят и выполнят текущий ремонт вагонов.

Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой,

– добавили в Киевской городской государственной администрации.

К слову, ранее в Киеве временно закрывали для пассажиров 3 станции зеленой ветки метро. Речь идет о станциях "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Уже через час после закрытия эти станции открыли для пассажиров, а движение по зеленой ветке метро восстановили.