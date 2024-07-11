24 Канал выяснил, в чем причина сбоев в работе одного из старейших видов транспорта столицы и как транспорт работает во время обесточивания.

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Обесточивание киевского фуникулера во время ливней

"Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения", – такое сообщение чуть ли не ежедневно появляется в телеграмм-канале "Изменения движения" Киевпастранса.

Фуникулер – наклонный рельсовый транспорт, соединяющий Почтовую площадь и одноименную станцию метро с верхним городом, останавливается на 3 – 4 или более часов во время стабилизационных обесточиваний.



Киевский фуникулер / Фото КГГА

Справочно! Фуникулер – наклонная железная дорога на Владимирской горке в Киеве, построена в 1902-1905 годах. Последний раз фуникулер обновили в 1984 году, достроив линию с Боричевого Тока до Почтовой площади. Сейчас фуникулер функционирует с интервалами в несколько минут.



Фуникулер не работал с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. После освобождения Киевской области от оккупантов транспорт был закрыт на ремонт. Он возобновил полноценную работу в октябре 2022 года. Оплатить проезд в фуникулере стоимостью 8 гривен можно через сервис "Киев цифровой" или банковской карточкой.

5 июля на сайте Киевсовета зарегистрировали петицию по обеспечению работы фуникулера во время стабилизационных обесточиваний.

В последнее время движение транспорта останавливается из-за отсутствия энергопитания, но эту проблему можно решить очень просто, ведь фуникулер использует маятниковую схему работы с мощностью тягового двигателя всего 100 кВт (тяговый двигатель троллейбуса). В такой системе двигатель, приводящий в движение шкив, тратит энергию только на перемещение разницы веса двух по-разному наполненных пассажирами вагонов, а также на преодоление силы трения,

– предлагает автор петиции.

Как это объясняют в Киевпастрансе и что говорят активисты

24 Канал обратился с запросом в КГГА о работе фуникулера во время отключений.

Отключение фуникулера от электросети происходит согласно графиков стабилизационных отключений. Сейчас прорабатывается возможность продолжения работы фуникулера во время отключений,

– ответили на запрос в Киевпастрансе.

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В сообществе "Пассажиры Киева" отключение фуникулера во время стабилизационных обесточиваний объясняют следующим образом: "С мая в Киеве начались плановые отключения электроэнергии из-за дефицита генерации в энергосистеме. ДТЭК Киевские электросети разделил потребителей, которых можно выключать на три группы. В одну из таких групп попал и фуникулер".

По информации "Пассажиров Киева", подстанция фуникулера вместе с бывшей тяговой подстанцией трамвая, остатки которой сейчас обеспечивают питание администрации Киевпастранса, имеют отдельное от других потребителей питания высоким напряжением от распределительных пунктов ДТЭК Киевские электросети и, таким образом, могли бы не отключаться.

Учитывая довольно незначительное потребление указанных объектов, это не имело бы существенного влияния на время отключений других потребителей, зато обеспечивало бы стабильную работу общественного транспорта. Тем более, уже создана соответствующая петиция. На наш взгляд, КГГА, как исполнительный орган, должна была бы провести консультации с энергетиками, чтобы фуникулер, как элемент критической инфраструктуры, вместе с администрацией Киевпастранса не выключали,

– пишут в сообществе.

Как работает другой электротранспорт

В декабре 2022 года, после первых обстрелов российскими войсками объектов энергетики Украины, Киевпастранс запустил на маршруты трамваев и троллейбусов автобусы. С конца января движение электротранспорта начали восстанавливать.



Троллейбус в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В этом году ситуация уже другая – трамваи и троллейбусы курсируют по своим маршрутам, останавливаясь только во время воздушных тревог, как и наземные участки метрополитена.

Выключать трамваи и троллейбусы в Киеве не планируют.

"Контактная сеть троллейбусов и трамваев отнесена к критической инфраструктуре", – заверили в Киевпастрансе.