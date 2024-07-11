24 Канал з'ясував, в чому причина збоїв у роботі одного з найстаріших видів транспорту столиці та як транспорт працює під час знеструмлень.

Цікаво Чому вулиці Києва йдуть під воду після сильних злив і для чого річку Либідь закривають бетоном

Знеструмлення київського фунікулера

"Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги", – таке повідомлення чи не щодня з'являється у телеграм-каналі "Зміни руху" Київпастрансу.

Фунікулер – похилий рейковий транспорт, що з'єднує Поштову площу та однойменну станцію метро з верхнім містом, зупиняється на 3 – 4 чи більше годин під час стабілізаційних знеструмлень.



Київський фунікулер / Фото КМДА

Довідково! Фунікулер – похила залізниця на Володимирській гірці у Києві, споруджена у 1902 – 1905 роках. Востаннє фунікулер оновили у 1984 році, добудувавши лінію з Боричевого Току до Поштової площі. Зараз фунікулер функціонує з інтервалами у кілька хвилин.



Фунікулер не працював з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Після звільнення Київської області від окупантів транспорт було закрито на ремонт. Він відновив повноцінну роботу у жовтні 2022 року. Оплатити проїзд у фунікулері вартістю 8 гривень можна через сервіс "Київ цифровий" або банківською карткою.

5 липня на сайті Київради зареєстрували петицію щодо забезпечення роботи фунікулера під час стабілізаційних знеструмлень.

Останнім часом рух транспорту зупиняється через відсутність енергоживлення, але цю проблему можна вирішити дуже просто, адже фунікулер використовує маятникову схему роботи з потужністю тягового двигуна лише 100 кВт (тяговий двигун тролейбуса). У такій системі двигун, що приводить у рух шків, витрачає енергію лише на переміщення різниці ваги двох по-різному наповнених пасажирами вагонів, а також на подолання сили тертя,

– пропонує автор петиції.

Як це пояснюють у Київпастрансі та що кажуть активісти

24 Канал звернувся із запитом до КМДА щодо роботи фунікулера під час вимкнень.

Відключення фунікулеру від електромережі відбувається згідно графіків стабілізаційних відключень. Наразі опрацьовується можливість продовження роботи фунікулера під час відключень,

– відповіли на запит у Київпастрансі.

До теми У Києві фунікулер зупинив роботу: що сталося

У спільноті "Пасажири Києва" вимкнення фунікулера під час стабілізаційних знеструмлень пояснюють так: "З травня у Києві почалися планові відключення електроенергії через дефіцит генерації в енергосистемі. ДТЕК Київські електромережі розділив споживачів, яких можна вимикати на три групи. В одну з таких груп потрапив і фунікулер".

За інформацією "Пасажирів Києва", підстанція фунікулера разом з колишньою тяговою підстанцією трамвая, залишки якої зараз забезпечують живлення адміністрації Київпастрансу, мають окреме від інших споживачів живлення високою напругою від розподільчих пунктів ДТЕК "Київські електромережі" і могли б не відключатися.

Враховуючи досить незначне споживання зазначених об’єктів, це не мало б суттєвого впливу на час відключень інших споживачів, натомість забезпечувало б стабільну роботу громадського транспорту. Тим паче, вже створена відповідна петиція. На наш погляд, КМДА, як виконавчий орган, мала б провести консультації з енергетиками, щоб фунікулер, як елемент критичної інфраструктури, разом з адміністрацією Київпастрансу не вимикали,

– пишуть у спільноті.

Як працює інший електротранспорт

У грудні 2022 року, після перших обстрілів російськими військами об'єктів енергетики України, Київпастранс запустив на маршрути трамваїв та тролейбусів автобуси. З кінця січня рух електротранспорту почали відновлювати.



Тролейбус у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Цьогоріч ситуація вже інша – трамваї та тролейбуси курсують за своїми маршрутами, зупиняючись лише під час повітряних тривог, як і наземні ділянки метрополітену.

Вимикати трамваї та тролейбуси у Києві не планують.

"Контактна мережа тролейбусів та трамваїв віднесена до критичної інфраструктури", – запевнили в Київпастрансі.