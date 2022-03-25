В Голосеевском районе работа мини-ярмарок начинается в 10:00.

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На ярмарках можно купить картофель, овощи борщового набора, бакалею и т.д.

Адреса ярмарок в Киеве

2 в Голосеевском районе: Голосеевский проспект, 116 и улица Лятошинского, 14

Дарницкий район: улица Анны Ахматовой, 31

2 в Святошинском районе: улица Гната Юры, 5 и улица Кулибина, 4

Шевченковский район: улица Ружинская, 18

К слову, в КГГА сообщили, что ночь на 25 марта в Киеве прошла спокойно, хотя звучало несколько сирен. В столице начали работать магазины, аптеки и общественный транспорт.