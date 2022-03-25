У Голосіївському районі робота міні ярмарків розпочинається о 10:00.

До теми Біля Києва знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси – їх шукають, – командир тероборони столиці

На ярмарках можна купити картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо.

Адреси ярмарків у Києві

2 у Голосіївському районі: Голосіївський проспект, 116 та вулиця Лятошинського, 14

Дарницький район: вулиця Анни Ахматової, 31

2 у Святошинському районі: вулиця Гната Юри, 5 та вулиця Кулібіна, 4

Шевченківський район: вулиця Ружинська, 18

До слова, у КМДА повідомили, що ніч проти 25 березня у Києві пройшла спокійно, хоча лунало кілька сирен. Наразі у столиці почали працювати магазини, аптеки та громадський транспорт.

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