В столице работают магазины и транспорт

Киевские власти заверили, что инфраструктура города работает. Речь идет о коммунальщиках, транспортниках, медиках и спасателях. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги.

К теме Возле Киева уничтожили 40 оккупантов, другие сбежали в леса – их ищут, – командир теробороны столицы

Также в столице работают коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.

Новый запрет в Киеве

Из-за пожарной опасности киевлянам запрещено посещать столичные лесопарковые зоны вне жилых микрорайонов.

Также в КГГА советуют не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Кстати, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что ночью продолжались бои на Киевщине, в частности в районе Барышевки, Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Вражеские войска наносили удары по району Василькова, Белой Церкви.

Важно – Украинские войска освободили Лукьяновку на Киевщине: