Об этом в комментарии 24 Канала рассказал спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко. До этого об инциденте сообщали местные телеграм-каналы.

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Что известно о поджоге автомобиля военному в Киеве

В сети писали, что инцидент с поджогом автомобиля, по предварительным данным, произошел в Оболонском районе столицы. Мужчина припарковал машину во дворе многоэтажного дома, а на самом транспортном транспорте была соответствующая военная символика.

В местных пабликах также писали, что авто принадлежит защитнику Украины, который приехал на короткий отпуск в Киев на лечение и операцию. В результате пожара передняя часть микроавтобуса Volkswagen выгорела полностью.

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Об инциденте в фейсбуке также рассказала киевлянка Анастасия Литвиненко, которая утверждает, что подожгли машину отцу ее подруги.

Ее отец военный с первых дней войны, побывал на разных направлениях. Сейчас служит в 3 ОШБ. Недавно он приехал домой для проведения операции. И пока он проходил восстановление его машину сожгли во дворе Оболони ночью,

– написала она.

Анастасия также отметила, что, по словам правоохранителей, транспортное средство попало под "флешмоб" по поджогу автомобилей военных, за что россияне могут платить поджигателям деньги.