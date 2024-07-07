Об этом в комментарии 24 Канала рассказал спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко. До этого об инциденте сообщали местные телеграм-каналы.
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Что известно о поджоге автомобиля военному в Киеве
В сети писали, что инцидент с поджогом автомобиля, по предварительным данным, произошел в Оболонском районе столицы. Мужчина припарковал машину во дворе многоэтажного дома, а на самом транспортном транспорте была соответствующая военная символика.
В местных пабликах также писали, что авто принадлежит защитнику Украины, который приехал на короткий отпуск в Киев на лечение и операцию. В результате пожара передняя часть микроавтобуса Volkswagen выгорела полностью.
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Об инциденте в фейсбуке также рассказала киевлянка Анастасия Литвиненко, которая утверждает, что подожгли машину отцу ее подруги.
Ее отец военный с первых дней войны, побывал на разных направлениях. Сейчас служит в 3 ОШБ. Недавно он приехал домой для проведения операции. И пока он проходил восстановление его машину сожгли во дворе Оболони ночью,
– написала она.
Анастасия также отметила, что, по словам правоохранителей, транспортное средство попало под "флешмоб" по поджогу автомобилей военных, за что россияне могут платить поджигателям деньги.