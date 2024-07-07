Про це в коментарі 24 Каналу розповів речник поліції Києва Дмитро Грищенко. До цього про інцидент повідомляли місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про підпал автівки військовому у Києві

У мережі писали, що інцидент з підпалом автівки, за попередніми даними, стався в Оболонському районі столиці. Чоловік припаркував автівку у дворі багатоповерхового будинку, а на самому транспортному транспорті була відповідна військова символіка.

У місцевих пабліках також писали, що авто належить захиснику України, який приїхав на коротку відпустку до Києва на лікування та операцію. Внаслідок пожежі передня частина мікроавтобуса Volkswagen вигоріла повністю.

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Про інцидент у фейсбуці також розповіла киянка Анастасія Литвиненко, яка стверджує, що підпалили автівку батьку її подруги.

Її батько військовий з перших днів війни, побував на різних напрямках. Зараз служить у 3 ОШБ. Нещодавно він приїхав додому для проведення операції. І поки він проходив відновлення його автівку спалили у дворі Оболоні вночі,

– написала вона.

Анастасія також зазначила, що, за словами правоохоронців, транспортний засіб потрапив під "флешмоб" з паління автівок військових, за що росіяни можуть сплачувати паліям гроші.