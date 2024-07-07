Загоряння сталося в кабінеті на другому поверсі 11-поверхової будівлі. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів.

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Що відомо про пожежу в бізнес-центрі на Еспланадній

У ДСНС розповіли, що 7 липня о 08:23 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Еспланадній.

Сталось загоряння в кабінеті на другому поверсі 11-поверхового бізнес-центру. О 9:16 займання було ліквідовано на площі 30 квадратних метрів. На свіже повітря вивели 10 осіб. На щастя, ніхто не постраждав,

– зазначили рятувальники.

Додали, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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Пожежа в бізнес-центрі Києва / Фото ДСНС

Зауважимо, що напередодні у столиці сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Миколи Василенка, 9. Попередньо, постраждалих немає. Площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів.