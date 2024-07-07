Голова ОВА показав жахливі наслідки прильотів. Розповів, що повністю вигоріло кафе.

Зверніть увагу Росіяни атакували дронами карету швидкої допомоги на Херсонщині: є постраждалий

Росія обстріляла Херсон

Цієї ночі в Херсоні лунали вибухи, вирувала пожежа. Російська армія завдала удару по центральній частині міста.

На відео – наслідки прильотів. Кожен херсонець впізнає це місце. Росіяни знову нищать те, що було невід'ємною частиною міста. Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе "Літо",

– заявив Олександр Прокудін.

Посадовець зазначив, що наразі інформація про постраждалих відсутня.

Важливо Окупанти масовано обстріляли Херсон: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загибла та поранені

Окупанти обстріляли Херсон: дивіться відео

Зауважимо, що напередодні, 5 липня, окупанти атакували дроном карету швидкої допомоги в Станіславі Херсонської області. Внаслідок ворожого удару постраждав фельдшер. У нього черепно-мозкова травма.