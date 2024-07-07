Председатель ОВА показал ужасные последствия прилетов. Рассказал, что полностью выгорело кафе.
Обратите внимание Россияне атаковали дронами карету скорой помощи в Херсонской области: есть пострадавший
Россия обстреляла Херсон
Этой ночью в Херсоне раздавались взрывы, бушевал пожар. Российская армия нанесла удар по центральной части города.
На видео – последствия прилетов. Каждый херсонец узнает это место. Россияне снова уничтожают то, что было неотъемлемой частью города. Из-за вражеского обстрела полностью выгорело кафе "Лето",
– заявил Александр Прокудин.
Чиновник отметил, что пока информация о пострадавших отсутствует.
Важно Оккупанты массированно обстреляли Херсон: повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшая и раненые
Оккупанты обстреляли Херсон: смотрите видео
Заметим, что накануне, 5 июля, оккупанты атаковали дроном карету скорой помощи в Станиславе Херсонской области. В результате вражеского удара пострадал фельдшер. У него черепно-мозговая травма.