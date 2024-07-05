Произошло это в Станиславе. На автомобиль медиков россияне направили дроны.

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В результате обстрела пострадал фельдшер

В результате атаки дронами пострадал фельдшер. Он получил черепно-мозговую травму. Сейчас мужчина получает медицинскую помощь.

Очередное ужасное доказательство сознательной жестокости и прицельных атак, которым подвергаются наши медики, пациенты и медицинские учреждения. Мы давно знаем, что ни о какой человечности или соблюдении норм международного гуманитарного права они не слышали. Почти 2,5 года ежедневно видим доказательства этого,

– написал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Напомним, что россияне атаковали Херсонскую область и во вторник, 2 июля. Тогда в самом Херсоне было разрушено здание морской академии. Тогда под вражеским обстрелом также оказались жилые дома. К сожалению, в результате этих атак были пострадавшие.

Россия обстреляла карету скорой на Херсонщине / Фото Виктора Ляшко