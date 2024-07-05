Российская армия в этот день запускала с тактической авиации по нашему государству ракеты. Кроме этого, летели на Украину и разведывательные дроны.

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Сбили 5 ракет и 7 беспилотников

В целом ПВО над южными регионами по состоянию на 22:00 сбила 5 ракет.

В течение дня 5 июля 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбито пять управляемых авиационных ракет Х-59, которые враг направил с самолетов тактической авиации,

– рассказали в Воздушных силах.

Также украинские защитники уничтожили 7 разведывательных беспилотников. Среди них:

4 "ZALA",

2 "Supercam",

1 "Орлан-10".

Напомним, что в результате атак накануне, 4 июля, в Одесской области погиб один гражданский и еще 7 были ранены. Россияне обстреляли припортовую инфраструктуру – там возникло возгорание. В результате атаки есть повреждения.