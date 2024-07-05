Російська армія цього дня запускала із тактичної авіації по нашій державі ракети. Окрім цього, летіли на Україну й розвідувальні дрони.
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Збили 5 ракет та 7 безпілотників
Загалом ППО над південними регіонами станом на 22:00 збила 5 ракет.
Протягом дня 5 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, які ворог спрямував із літаків тактичної авіації,
– розповіли у Повітряних силах.
Також українські оборонці знищили 7 розвідувальних безпілотників. Серед них:
- 4 "ZALA",
- 2 "Supercam",
- 1 "Орлан-10".
Нагадаємо, що унаслідок атак напередодні, 4 липня, на Одещині загинув один цивільний та ще 7 було поранено. Росіяни обстріляли припортову інфраструктуру – там виникло загоряння. Унаслідок атаки є пошкодження.