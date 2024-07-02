Під ворожим обстрілом опинились житлові будинки та заклади освіти. Внаслідок нічної атаки також постраждала лікарня.

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Росіяни масовано обстріляли Херсон

У ніч проти 2 липня російські загарбники масовано обстріляли центральну частину міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад, медична установа та адмінбудівля.

На місцях виникло декілька пожеж. Рятувальники, що приїхали ліквідувати загоряння, потрапили під повторний ворожий обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.

Вночі окупанти обстріляли центральну частину Херсона: дивіться відео

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росія атакувала цивільних у Херсоні: дивіться відео

За попередньою інформацією, окупанти атакували з РСЗВ. Зранку окупанти продовжили обстрілювати обласний центр, внаслідок чого постраждав 70-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Ворог вдарив по Херсону: дивіться відео

Попередньо, у різних районах міста через ворожі удари постраждали пʼятеро херсонців. Лікарі надають усім потерпілим необхідну медичну допомогу.

Росіяни вдарили по середмістю Херсона: дивіться відео

За медичною допомогою, зокрема, звернулися двоє херсонців, постраждалих через російські обстріли. Нині лікарі обстежують 52-річного чоловіка та 56-річну жінку. Попередньо, вони отримали вибухові травми.

Згодом в Херсонській ОВА уточнили, що через нещодавні російські обстріли Херсона постраждали восьмеро людей. На жаль, російська армія вбила 54-річну жінку.

У центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами,

– уточнили там.

У Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків. У 80-річного потерпілого – контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця, 65 років, діагностували контузію, вибуховою та черепно-мозкові травми.