Возгорание произошло в кабинете на втором этаже 11-этажного здания. Пожар ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

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Что известно о пожаре в бизнес-центре на Эспланадной

В ГСЧС рассказали, что 7 июля в 08:23 поступило сообщение о пожаре на улице Эспланадной.

Произошло возгорание в кабинете на втором этаже 11-этажного бизнес-центра. В 9:16 возгорание было ликвидировано на площади 30 квадратных метров. На свежий воздух вывели 10 человек. К счастью, никто не пострадал,

– отметили спасатели.

Добавили, что причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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Пожар в бизнес-центре Киева / Фото ГСЧС

Заметим, что накануне в столице произошел пожар в многоэтажке на улице Николая Василенко, 9. Предварительно, пострадавших нет. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров.