Видео, которое для инстаграма сняла потерпевшая, обнародовали в сети. На нем девушка лежит вблизи места аварии.

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Потерпевшая записывала сториз с места ДТП

О времена, о нравы! Девушку Дашу сбил автомобиль, а она сразу контент пилит для своей инсты (инстаграм – 24 канал),

– подписали видео.

На ролике с девушкой общается врач, он пытается ее успокоить. По словам медика, после ДТП у пострадавшей раны на голове и сломана нога.

Девушка рассказала, что ей больно

Во время этого окровавленная пострадавшая записывала видео, показывая подписчикам свои травмы.

Мне очень больно в ноге, меня очень болит нога,

– говорила она.

В то же время уверяла, что все хорошо.

Напомним, недавно киевская 18-летняя блогерша Мария Семенова с друзьями решили устроить разрушительную вечеринку в съемной квартире. Молодые люди сломали кровать, разбили телевизор, а стены разрисовали маркером. Эта же девушка уже успела прославиться тем, что стреляла из пистолета и даже попала в пьяную ДТП.