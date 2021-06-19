Відео, яке для інстаграму зняла потерпіла, оприлюднили у мережі. На ньому дівчина лежить поблизу місця аварії.

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Потерпіла записувала сторіз із місця ДТП

О часи, о звичаї! Дівчину Дашу збив автомобіль, а вона відразу контент пиляє для своєї інсти (інстаграм – 24 канал),

– підписали відео.

На ролику з дівчиною спілкується лікар, він намагається її заспокоїти. За словами медика, після ДТП у потерпілої рани на голові та зламана нога.

Дівчина розповіла, що їй боляче

Під час цього закривавлена постраждала записувала відео, показуючи підписникам свої травми.

Мені дуже боляче у нозі, мене дуже болить нога,

– казала вона.

Водночас запевняла, що все добре.

Нагадаємо, нещодавно київська 18-річна блогерка Марія Семенова з друзями вирішила влаштувати руйнівну вечірку в орендованій квартирі. Молоді люди зламали ліжко, побили телевізор, а стіни розмалювали маркером. Ця ж дівчина вже встигла прославитися тим, що стріляла з пістолета та навіть потрапила у п'яну ДТП.