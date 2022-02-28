Об этом в фейсбуке сообщил министр культуры Александр Ткаченко. Соответствующее сообщение появилось на его странице в соцсети вечером 28 февраля.

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Ткаченко объяснил, что работники столичного театра сменят название на Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. "Давайте вместе поддержим лайком это правильное и долгожданное решение", – отметил он.

От меня и каждого украинца для них – три "да". Призываю всех следовать такому примеру,

– подчеркнул министр.

По его словам, основанием для официального изменения названия заведения в госреестре юридических лиц является приказ МКИП о внесении соответствующих изменений в устав театра".

"Жду такого приказа от руководства и уже готов его подписывать", – подытожил украинский чиновник.

Обращение работников театра Леси Украинки

Генеральный директор – художественный руководитель театра Михаил Резникович от имени всех работников объяснил их общую позицию на официальном сайте. "В эти трагические для всех нас дни, когда рядом с нами идут бои, когда погибают люди, я нахожусь в Киеве. Кто имеет возможность – тоже в театре. Кто-то уехал эвакуационными поездами, кто-то в бомбоубежищах, а кто имеет силы – принимает непосредственное участие в героической обороне Киева", – отметил он.

Резникович подчеркнул, что не может быть двух разных точек зрения относительно того, что происходит в Украине. "Я и весь коллектив театра желаем нашей стране победы и надеемся как можно скорее встретить зрителей в наших стенах под мирным небом", – подытожил художник.

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