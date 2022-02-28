В Киеве и Харькове снова раздаются взрывы

В Киеве и Харькове – снова взрывы. Тишина держалась несколько часов в столице Украины. На Харьковщине неспокойно было весь день.

В Госспецсвязи сообщили эту неприятную новость. Также местные публикуют в сети видео – конечно, там трудно что-нибудь увидеть, ведь ночь на дворе. Однако хорошо все слышно.

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Враг не спит, и не дает спать украинцам, нанося подлые удары по нашим городам. И это, заметьте, даже на фоне новости о возможных переговорах, которые должны пройти вот-вот на границе Украины и Беларуси.

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