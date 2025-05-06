Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева.

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В Киеве утонула женщина

В 12:25 6 мая ГСЧС получила сообщение, что с Пешеходного моста в реку Днепр упал человек. Для поисково-спасательных работ направили водолазов-спасателей на лодке "Руслан Кошевой".

Когда они прибыли на место, то на расстоянии 900 метров ниже по течению от Пешеходного моста, в 50 метрах от берега в воде обнаружили тело женщины, в возрасте около 40 лет.

С помощью спасательного снаряжения ее подняли из воды и доставили к берегу для проведения сердечно-легочной реанимации.

К сожалению, реанимировать утонувшую не удалось. Тело женщины передали правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия.

В Киеве достали из Днепра тело женщины / Фото ГСЧС (осторожно, 18+)