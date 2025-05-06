Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Києва.

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У Києві потонула жінка

О 12:25 6 травня ДСНС отримала повідомлення, що з Пішохідного мосту у річку Дніпро впала людина. Для пошуково-рятувальних робіт направили водолазів-рятувальників на човні "Руслан Кошовий".

Коли вони прибули на місце, то на відстані 900 метрів нижче за течією від Пішохідного мосту, за 50 метрів від берега у воді виявили тіло жінки, віком близько 40 років.

За допомогою рятувального спорядження її підняли з води й доставили до берега для проведення серцево-легеневої реанімації.

На жаль, реанімувати потонулу не вдалося. Тіло жінки передали правоохоронцям для встановлення усіх обставин події.

У Києві дістали з Дніпра тіло жінки / Фото ДСНС (обережно, 18+)