Задерживается движение ряда маршрутов наземного общественного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. На место направлена ответственная служба города. Об этом информирует КП "Киевпастранс".

К теме Небо резко почернело, домов не видно: Киев снова накрыл безумный ливень – фото и видео

Безумный ливень

В понедельник столицу накрыло бешеным ливнем. Также была гроза, гром и сильные порывы ветра.

Столицу затопило: видео

Кроме того, как сообщили в киевском метрополитене, станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам – ее немного затопило. Вода попала в кассовый зал. На месте работают специалисты.

Также закрыт на вход и выход вестибюль № 1 станции метро "Академгородок".