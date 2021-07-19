Затримується рух низки маршрутів наземного громадського транспорту у зв’язку із погіршенням погодних умов. На місце направлено відповідальну службу міста. Про це інформує КП "Київпастранс".

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Введено оперативне положення – курсування транспорту без дотримання розкладу руху.

Окрім того, як повідомили у київському метрополітені, станція метро "Берестейська" зачинена на вхід та вихід із технічних причин – її трохи затопило. Вода потрапила у касову залу. На місці працюють фахівці.

Також зачинено на вхід та вихід вестибюль № 1 станції метро "Академмістечко".