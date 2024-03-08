В сети сразу начали распространять видео избиения журналиста. На кадрах также видно работников правоохранительных органов.

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В Киеве в незаконном call-центре избили журналиста

По предварительной информации, представители медиа получили информацию о том, что в одном из офисных помещений, вероятно, действует незаконный call-центр.

Журналисты прибыли по указанному адресу, где во время общения с лицами, находившихся в офисе, возник конфликт. В результате один из представителей СМИ получил телесные повреждения.

По факту избиения журналиста начато уголовное производство. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье об угрозе или насилии в отношении журналиста.

По состоянию на сейчас полицейские устанавливают всех участников и подробные обстоятельства происшествия.

Что известно об избиении

Предварительно, сначала представителей СМИ пытались не впускать в помещение, а когда они все же попали внутрь, работники call-центра начали убегать.

Журналисты вызвали полицию. Пока правоохранители ехали, работники успели вынести из помещения технику, а также документы.

Позже, уже в присутствии полиции, трое неизвестных напали на журналистов. По предварительным данным, у одного пытались выбить из рук телефон, другого – ударили по лицу.

Работники незаконного call-центра набросились на журналиста: смотрите видео

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