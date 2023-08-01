Вместе с Нацполицией в офисе находился и народный депутат Николай Тищенко. По его словам, именно он сообщил о российской ботоферме правоохранителям.

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Разоблачение офиса в Подольском районе

31 июля полицейские отработали информацию об организации и работе колл-центра в одном из офисов Подольского района Киева. В разоблаченном офисе полиция обнаружила печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Центробанка", "Газпром Инвест" и "Московской Биржи".

Во время обыска в офисе находились 47 человек, из которых двое были иностранцами. Полиция изъяла системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны и рабочие блокноты. Следователи проверяют задержанных на связь с российскими спецслужбами.

Полиция разоблачила колл-центр на Подоле / Национальная полиция Украины

Как заявил Тищенко, колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве и работе ПВО. Об этом стало известно из изъятых документов, часть которых была заполнена на русском языке.

По словам работников, здание, где находился офис, принадлежит нардепу Олегу Семинскому. Сам депутат пришел в колл-центр прямо во время обыска. Он сообщил, что его приемная находится в этом здании и он просто отреагировал на шум. Семинский заявил, что получил информацию о рейдерском захвате.

После этого Николай Тищенко обвинил Семинского в "крышевании" офиса – тот все отрицает.

У них что, на лбу написано, что они какой-то колл-центр? Официально был заключен контракт на аренду помещения. Это вообще чушь, крышую колл-центры,

– заявил Семинский.

Сначала помещение арендовали просто айтишники и депутат не знал, что там происходит. Семинский заявил, что даже не имел права вмешиваться в работу офиса. В настоящее время компания направила письмо на разрыв договорных отношений. Юристы нардепа не обнаружили в документах российский след.

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