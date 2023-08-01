Разом з Нацполіцією в офісі був і народний депутат Микола Тищенко. За його словами, саме він повідомив про російську ботоферму правоохоронцям.
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Викриття офісу в Подільському районі
31 липня поліцейські відпрацювали інформацію щодо організації та роботи колл-центру в одному з офісів Подільського району Києва. У викритому офісі поліція знайшла печатки російських компаній та банків, зокрема "Газпрому", "Центробанку", "Газпром Інвест" та "Московскої Біржі".
Під час обшуку в офісі знаходилося 47 осіб, з яких двоє були іноземцями. Поліція вилучила системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти. Наразі слідчі перевіряють затриманих на зв'язок з російськими спецслужбами.
Поліція викрила колл-центр на Подолі / Національна поліція України
Як завив Тищенко, колл-центр збирав та передавав інформацію про роботу військових у Києві та роботу ППО. Про це стало відомо з вилучених документів, частина з яких була заповнена російською мовою.
За словами працівників, будівля, де знаходився офіс належить нардепу Олегу Семінському. Сам депутат прийшов до колл-центру прямо під час обшуку. Він повідомив, що його приймальня знаходиться у цій будівлі та він просто зреагував на шум. Семінський заявив, отримав інформацію про рейдерське захоплення.
Після цього Микола Тищенко звинуватив Семінського в "кришуванні" офісу – той все заперечує.
У них що, на лобі написано, що вони якийсь колл-центр? Офіційно було укладено контракт на оренду приміщення. Це взагалі нісенітниця, що кришую колл-центри,
– заявив Семінський.
Спочатку приміщення орендували просто айтішники і депутат не знав, що там відбувається. Семінський заявив, що навіть не мав права втручатися в роботу офісу. Наразі компанія надіслала лист на розрив договірних відносин. Юристи нардепа не виявили в документах російського сліду.
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